Siemens Healthineers 40.68 CHF -0.07% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Healthineers nach einer hauseigenen Branchenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Ausblick des Medizintechnikkonzerns auf das kommende Jahr scheine weiter gut abgesichert, schrieb Julien Dormois in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 12:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 12:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.