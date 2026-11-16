Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
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17.11.2026 19:16:23
Siemens Healthineers Buy
Siemens Healthineers
40.68 CHF -0.07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Healthineers nach einer hauseigenen Branchenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Ausblick des Medizintechnikkonzerns auf das kommende Jahr scheine weiter gut abgesichert, schrieb Julien Dormois in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 12:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 12:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43.30 €
|
Abst. Kursziel*:
27.02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.79%
|
Analyst Name::
Julien Dormois
|
KGV*:
-
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