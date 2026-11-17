Zum Handelsschluss notierte der MDAX im XETRA-Handel 1.24 Prozent schwächer bei 30’148.54 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 343.895 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.554 Prozent auf 30’359.02 Punkte an der Kurstafel, nach 30’528.26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 30’391.18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30’060.86 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Wert von 30’656.65 Punkten. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 17.08.2026, mit 32’356.98 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, stand der MDAX bei 29’086.93 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2.68 Prozent abwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Evonik (+ 4.15 Prozent auf 22.08 EUR), FUCHS SE VZ (+ 0.59 Prozent auf 44.36 EUR), JENOPTIK (+ 0.50 Prozent auf 35.94 EUR), RENK (+ 0.43 Prozent auf 32.83 EUR) und AIXTRON SE (+ 0.29 Prozent auf 31.32 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil IONOS (-5.60 Prozent auf 35.06 EUR), Nemetschek SE (-5.06 Prozent auf 60.95 EUR), AUTO1 (-4.72 Prozent auf 13.92 EUR), AUMOVIO (-3.86 Prozent auf 29.90 EUR) und Elmos Semiconductor (-3.74 Prozent auf 108.20 EUR).

MDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 3’813’000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39.114 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Im MDAX verzeichnet die TUI-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.17 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch