Lufthansa 8.09 CHF 2.42% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lufthansa von 7,50 auf 7,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Patrick Creuset kappte am Dienstagabend seine Schätzungen nach dem Quartalsbericht der Fluggesellschaft. Wie bereits nach dem ersten Quartal ist er weniger optimistisch als die Lufthansa selbst, was die Weitergabe höherer Treibstoffkosten angeht./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:04 / CEST

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