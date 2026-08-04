Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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Lufthansa Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lufthansa von 7,50 auf 7,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Patrick Creuset kappte am Dienstagabend seine Schätzungen nach dem Quartalsbericht der Fluggesellschaft. Wie bereits nach dem ersten Quartal ist er weniger optimistisch als die Lufthansa selbst, was die Weitergabe höherer Treibstoffkosten angeht./ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Sell
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
7.10 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
8.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-17.46%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
8.67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18.11%
|
Analyst Name::
Patrick Creuset
|
KGV*:
-
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