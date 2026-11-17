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Für den Goldpreis ging es am Abend bergab. Der Preis verlor um 20:40 Uhr um -0,17 Prozent auf 3.849,68 US-Dollar, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 3.856,31 US-Dollar gestanden hatte.

Zudem zeigt sich der Silberpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Silberpreis um -0,04 Prozent auf 47,30 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 47,32 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem fällt der Platinpreis. Um -1,52 Prozent reduziert sich der Platinpreis um 20:40 Uhr auf 1.426,50 US-Dollar, nachdem der Platinpreis am Vortag noch bei 1.448,50 US-Dollar lag.

Zudem gibt der Palladiumpreis am Dienstagabend nach. Um -0,97 Prozent auf 971,50 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 981,00 US-Dollar.

Währenddessen legt der Ölpreis (Brent) um 0,82 Prozent auf 93,20 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (Brent) noch 92,44 US-Dollar wert.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 0,15 Prozent auf 85,85 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 85,72 US-Dollar.

Mit dem Baumwolle geht es indes nordwärts. Der Baumwolle gewinnt 0,42 Prozent auf 0,77 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,77 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit kann der Haferpreis Gewinne verbuchen. Um 20:16 Uhr steigt der Haferpreis um 1,26 Prozent auf 3,61 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,56 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für den Kaffeepreis nordwärts. Um 19:30 Uhr steht ein Plus von 2,10 Prozent auf 2,87 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Kaffeepreis-Kurs noch bei 2,81 US-Dollar.

Zudem fällt der Lebendrindpreis. Um -0,74 Prozent reduziert sich der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr auf 2,19 US-Dollar, nachdem der Lebendrindpreis am Vortag noch bei 2,20 US-Dollar lag.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,47 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,49 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,45 Prozent.

Währenddessen verliert der Mastrindpreis um -0,56 Prozent auf 3,36 US-Dollar. Gestern stand der Mastrindpreis noch bei 3,37 US-Dollar.

Derweil geht es für den Orangensaftpreis südwärts. Der Orangensaftpreis sinkt -0,84 Prozent auf 1,35 US-Dollar, nach 1,36 US-Dollar am Vortag.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenpreis um -0,28 Prozent auf 12,26 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 12,29 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,21 Prozent auf 335,30 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 334,60 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit Verlusten. Um 20:20 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis -0,11 Prozent niedriger bei 0,62 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,62 US-Dollar.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 19:02 Uhr auf. Es geht 0,39 Prozent auf 0,18 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,18 US-Dollar stand.

Zeitgleich verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,89 Prozent auf 3,18 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,12 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Mageres Schwein Preis um -4,29 Prozent auf 0,53 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,55 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Milchpreis seitwärts. Um 20:10 Uhr wurde ein Preis von 17,55 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Milchpreis bei 17,55 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Heizölpreis um -0,74 Prozent auf 106,99 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 107,78 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Reispreis um 0,79 Prozent auf 18,49 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 18,34 US-Dollar.

Mit dem Holzpreis geht es indes nordwärts. Der Holzpreis gewinnt 3,73 Prozent auf 529,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 510,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - TTF im Aufwind. Um 19:13 Uhr zieht der Erdgaspreis - TTF um 0,82 Prozent auf 84,45 Euro an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 83,77 Euro gemeldet wurde.

Redaktion Finanzen.net