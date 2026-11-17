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17.11.2026 21:12:00
Apple-Aktie unter Druck: Ausfall trifft mehrere wichtige Dienste
Mehrere technische Ausfälle haben zuletzt grosse Unternehmen und ihre Kunden getroffen. Nun sind auch wichtige Online-Dienste von Apple von einer Störung betroffen.
Mehrere Online-Dienste von Apple sind von einer weitreichenden Störung lahmgelegt worden. Laut der Status-Webseite des iPhone-Konzerns fielen zunächst unter anderem der App Store und Apple Music aus, die Einwahl in die Accounts beim Online-Angebot iCloud war gestört. Apple teilte dem Wirtschaftssender CNBC mit, Auslöser sei ein internes Update gewesen.
Weitere technische Störungen bei US-Konzernen
In den vergangenen Tagen hatte es mehrere grosse technische Störungen gegeben. So fielen Cloud-Angebote von Microsoft wie Online-E-Mail für Stunden aus - weil ein seit Juli schlummernder Programmfehler zuschlug. Am Freitag wurde ein mehrstündiges Startverbot an US-Flughäfen verhängt, weil das Kommunikationssystem bei Arbeiten an seiner Modernisierung überlastet wurde. Am Montag gab es Störungen bei der US-Bank JPMorgan ChaseCo und der Fluggesellschaft United Airlines.
Apple-Aktie gibt nach
Die Apple-Aktie verliert an der NASDAQ zeitweise 0,58 Prozent auf 350.71 US-Dollar.
CUPERTINO (awp international)
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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