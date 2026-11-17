Mehrere Online-Dienste von Apple sind von einer weitreichenden Störung lahmgelegt worden. Laut der Status-Webseite des iPhone-Konzerns fielen zunächst unter anderem der App Store und Apple Music aus, die Einwahl in die Accounts beim Online-Angebot iCloud war gestört. Apple teilte dem Wirtschaftssender CNBC mit, Auslöser sei ein internes Update gewesen.

Weitere technische Störungen bei US-Konzernen

In den vergangenen Tagen hatte es mehrere grosse technische Störungen gegeben. So fielen Cloud-Angebote von Microsoft wie Online-E-Mail für Stunden aus - weil ein seit Juli schlummernder Programmfehler zuschlug. Am Freitag wurde ein mehrstündiges Startverbot an US-Flughäfen verhängt, weil das Kommunikationssystem bei Arbeiten an seiner Modernisierung überlastet wurde. Am Montag gab es Störungen bei der US-Bank JPMorgan ChaseCo und der Fluggesellschaft United Airlines.

Apple-Aktie gibt nach

Die Apple-Aktie verliert an der NASDAQ zeitweise 0,58 Prozent auf 350.71 US-Dollar.

CUPERTINO (awp international)