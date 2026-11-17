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17.11.2026 21:37:00
Franken, Dollar und Euro: US-Währung wieder unter 84 Rappen
Der Dollar hat sich am Dienstagabend zum Franken wie auch zum Euro wieder abgeschwächt.
Der Euro hat bis am Abend zur US-Währung merklich angezogen und kostet aktuell 1,1008 US-Dollar. Am späten Nachmittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung noch zu 1,0981 Dollar gehandelt. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9243 mehr oder weniger auf der Stelle.
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Eine klare Richtung fehlte am Devisenmarkt. Die im Oktober etwas stärker als erwartet gestiegenen Einzelhandelsumsätze stützten den Dollar nur vorübergehend. Die Industrieproduktion war im vergangenen Monat unerwartet zurückgegangen.
Doch auch der Euro konnte nicht von überraschend guten Konjunkturdaten aus Deutschland profitieren. Die Einschätzung von Finanzexperten und Analysten zur Konjunktur in Deutschland hat sich stärker als erwartet verbessert. Die ZEW-Erwartungen stiegen im November auf den höchsten Stand seit Februar.
Eine überraschend hohe Inflation in den Vereinigten Staaten und Aussagen aus den Reihen der Notenbank Fed hatten jüngst Spekulationen auf steigende Zinsen in den USA verstärkt. Das hat dem Dollar Auftrieb beschert.
Zürich (awp)
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