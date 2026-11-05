NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Lufthansa von 9 auf 9,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Die Fluggesellschaft habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Alex Irving am Donnerstag. Wegen der wieder gestiegenen Treibstoffkosten habe das Management aber dennoch den oberen Rand der operativen Gewinnzielspanne gesenkt. Vorerst hänge nun viel von den Ticketpreisen ab. Im Vergleich zum dritten Quartal müsse der Erlös pro Sitzplatzkilometer im Schlussquartal viel deutlicher steigen. Dies wirke auf ihn ambitioniert./rob/tih/ag;