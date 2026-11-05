Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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Lufthansa Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Lufthansa von 9 auf 9,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Die Fluggesellschaft habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Alex Irving am Donnerstag. Wegen der wieder gestiegenen Treibstoffkosten habe das Management aber dennoch den oberen Rand der operativen Gewinnzielspanne gesenkt. Vorerst hänge nun viel von den Ticketpreisen ab. Im Vergleich zum dritten Quartal müsse der Erlös pro Sitzplatzkilometer im Schlussquartal viel deutlicher steigen. Dies wirke auf ihn ambitioniert./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
9.50 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
8.20 €
|
Abst. Kursziel*:
15.85%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
8.33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.07%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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