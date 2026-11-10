Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Lufthansa Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Analyst Ruairi Cullinane reduzierte die Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) 2027 um etwa vier bis fünf Prozent und für das Ebit 2028 um etwa zwei Prozent. Grund seien höhere Treibstoffkosten für die Fluggesellschagt, hieße es in einer Studie am Dienstag./rob/bek/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 09:46 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
8.50 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
8.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.30%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
8.79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.26%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
17:58
|Verluste in Frankfurt: MDAX beendet die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
15:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Dienstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zeigt sich fester (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX notiert am Montagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX startet im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Lufthansa AG
|17:21
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17:21
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17:21
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|04.11.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|04.11.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|7.92
|1.80%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:25
|
DZ BANK
PATRIZIA Kaufen
|17:21
|
DZ BANK
Infineon Kaufen
|17:21
|
RBC Capital Markets
Lufthansa Sector Perform
|16:38
|
DZ BANK
UniCredit Kaufen
|16:13
|
DZ BANK
Hannover Rück Kaufen
|16:12
|
DZ BANK
Swiss Re Halten
|15:07
|
RBC Capital Markets
Intel Sector Perform