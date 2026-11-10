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Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125

7.92
CHF
0.14
CHF
1.80 %
17:30:01
SWX
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10.11.2026 17:21:19

Lufthansa Sector Perform

Lufthansa
8.12 CHF 1.45%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Analyst Ruairi Cullinane reduzierte die Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) 2027 um etwa vier bis fünf Prozent und für das Ebit 2028 um etwa zwei Prozent. Grund seien höhere Treibstoffkosten für die Fluggesellschagt, hieße es in einer Studie am Dienstag./rob/bek/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 09:46 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 09:46 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Lufthansa-Kurs >5 >10 >15
Fallender Lufthansa-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Lufthansa AG Sector Perform
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
8.50 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
8.70 € 		Abst. Kursziel*:
-2.30%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
8.79 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.26%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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