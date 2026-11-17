Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.78 Prozent tiefer bei 30’291.17 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 343.895 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.554 Prozent auf 30’359.02 Punkte an der Kurstafel, nach 30’528.26 Punkten am Vortag.

Bei 30’115.08 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 30’366.91 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der MDAX einen Stand von 30’656.65 Punkten auf. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 32’356.98 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, lag der MDAX noch bei 29’086.93 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.22 Prozent zurück. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell RTL (+ 2.20 Prozent auf 32.45 EUR), Evonik (+ 1.42 Prozent auf 21.50 EUR), Aroundtown SA (+ 1.14 Prozent auf 1.68 EUR), K+S (+ 1.00 Prozent auf 13.10 EUR) und CTS Eventim (+ 0.99 Prozent auf 61.30 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Ströer SE (-3.61 Prozent auf 37.42 EUR), IONOS (-3.23 Prozent auf 35.94 EUR), AUMOVIO (-3.05 Prozent auf 30.15 EUR), LANXESS (-3.05 Prozent auf 12.72 EUR) und HENSOLDT (-2.99 Prozent auf 78.64 EUR) unter Druck.

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 965’735 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39.114 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

In diesem Jahr weist die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.17 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch