LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa von 6,50 auf 7,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg stellte am Mittwoch nach dem Quartalsbericht klar, dass er die Umsatzentwicklung der Airline weiterhin skeptisch sieht. Im Friedensfall dürften zwar die Treibstoffkosten sinken, aber die Fracht- und Asienumsätze schnell fallen und das Kapazitätswachstum rasch zulegen. Sollte die geopolitische Lage dagegen so unsicher bleiben, drohe eine Nachfrageerosion durch die hohen Kosten./ag/edh;