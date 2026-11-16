Schwache Performance in Frankfurt: So steht der MDAX nachmittags

Um 15:41 Uhr verliert der MDAX im XETRA-Handel 0.07 Prozent auf 30’677.92 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 345.146 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0.022 Prozent leichter bei 30’693.08 Punkten, nach 30’699.96 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 30’640.91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 30’798.46 Punkten.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Der MDAX wurde vor einem Monat, am 16.10.2026, mit 30’656.65 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, notierte der MDAX bei 32’464.39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 29’412.36 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 0.974 Prozent zu Buche. Bei 33’547.52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 26’803.25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit K+S (+ 3.15 Prozent auf 13.10 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2.67 Prozent auf 77.00 EUR), HENSOLDT (+ 2.39 Prozent auf 82.34 EUR), RENK (+ 1.74 Prozent auf 33.33 EUR) und TAG Immobilien (+ 1.41 Prozent auf 11.52 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Bechtle (-4.61 Prozent auf 32.30 EUR), AIXTRON SE (-3.24 Prozent auf 31.10 EUR), IONOS (-2.92 Prozent auf 36.58 EUR), Porsche vz (-2.89 Prozent auf 44.09 EUR) und Siltronic (-2.73 Prozent auf 53.50 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1’271’205 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 40.517 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die TUI-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch