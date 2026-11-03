Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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Lufthansa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Resultate der Fluggesellschaft hätten im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprochen, schrieb Jarrod Castle in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Geschäftsziele bewegten sich im mittleren Bereich der Markterwartungen, was die Anleger beruhigen sollte./rob/la/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Buy
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
10.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7.72 €
|
Abst. Kursziel*:
29.60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8.01 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.78%
|
Analyst Name::
Jarrod Castle
|
KGV*:
-
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