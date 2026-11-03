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03.11.2026 12:19:38

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Resultate der Fluggesellschaft hätten im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprochen, schrieb Jarrod Castle in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Geschäftsziele bewegten sich im mittleren Bereich der Markterwartungen, was die Anleger beruhigen sollte./rob/la/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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