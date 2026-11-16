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MDAX-Kursentwicklung 16.11.2026 12:26:22

Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen MDAX am Mittag steigen

Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen MDAX am Mittag steigen

Kaum bewegt zeigt sich der MDAX heute.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.12 Prozent stärker bei 30’735.44 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 345.146 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0.022 Prozent leichter bei 30’693.08 Punkten in den Handel, nach 30’699.96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30’739.49 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30’644.97 Zählern.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 16.10.2026, wurde der MDAX mit 30’656.65 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 32’464.39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bewegte sich der MDAX bei 29’412.36 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 0.789 Prozent nach. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3.60 Prozent auf 77.70 EUR), RENK (+ 3.11 Prozent auf 33.78 EUR), HENSOLDT (+ 3.03 Prozent auf 82.86 EUR), K+S (+ 2.44 Prozent auf 13.01 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 1.98 Prozent auf 82.30 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Bechtle (-3.72 Prozent auf 32.60 EUR), Porsche vz (-1.92 Prozent auf 44.53 EUR), IONOS (-1.43 Prozent auf 37.14 EUR), United Internet (-1.43 Prozent auf 24.86 EUR) und Aurubis (-1.37 Prozent auf 136.80 EUR) unter Druck.

Welche MDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 744’605 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40.517 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Im MDAX weist die TUI-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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