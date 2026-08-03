Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
7.52CHF
-0.86CHF
-10.22 %
13:24:55
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
04.08.2026 12:15:26
Lufthansa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die Zahlen zum zweiten Quartal der Fluggesellschaft und auch die Aussagen zum Gesamtjahr 2026 seien etwas schwächer ausgefallen, schrieb Jarrod Castle in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er rechnet daher mit einem gewissen Druck auf die Aktie./ck/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 05:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 05:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 05:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Buy
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
11.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8.23 €
|
Abst. Kursziel*:
33.59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.50%
|
Analyst Name::
Jarrod Castle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
13:33
|Teures Kerosin bringt Lufthansa Gewinneinbruch - Aktie sackt ab (AWP)
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX mittags in Rot (finanzen.ch)
|
11:12
|Lufthansa-Aktien verlieren zweistellig nach Zahlen (AWP)
|
09:42