Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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Sanofi Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi nach einem Gespräch mit dem Management im Bereich Impfstoffe auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das Segment Vakzine behalte auch unter der neuen Konzernführung seine strategische Priorität, schrieb Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Pipeline biete zahlreiche Möglichkeiten für ein langfristiges Wachstum des Pharmakonzerns./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
86.71 €
|
Abst. Kursziel*:
15.33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
86.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.63%
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
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|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|78.00
|-2.01%
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