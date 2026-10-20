Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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Lufthansa Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Lufthansa mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf die Quartalszahlen am 3. November ist Analyst Harry Gowers für das operative Ergebnis (Ebit) vor allem wegen der gestiegenen Treibstoffkosten pessimistischer als der Marktkonsens, wie er am Dienstag in seinem Ausblick schrieb. Ob die gestiegenen Ticketpreise die Kostenentwicklung kompensieren könnten, sei fraglich. Entscheidend sei, ob die Fluggesellschaft ihren Ebit-Ausblick bestätige. Gowers geht von einer Einengung der Zielspanne in Richtung des unteren Endes aus - dort liege auch schon der Marktkonsens./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Neutral
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
7.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
7.38 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.10%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
7.27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.71%
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
20.10.26
|MDAX aktuell: MDAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Lufthansa baut Flugplan für kommenden Sommer aus (AWP)
|
19.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX fällt mittags (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Scope: Einstieg bei TAP stärkt Lufthansa-Netzwerk (Dow Jones)
|
19.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Lufthansa AG
|07:08
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:08
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|07:08
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|6.57
|-2.49%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:10
|
Jefferies & Company Inc.
Netflix Buy
|07:08
|
JP Morgan Chase & Co.
Lufthansa Neutral
|07:07
|
JP Morgan Chase & Co.
Deutsche Telekom Overweight
|06:43
|
JP Morgan Chase & Co.
EssilorLuxottica Overweight
|06:42
|
Jefferies & Company Inc.
EssilorLuxottica Buy
|06:39
|
RBC Capital Markets
adidas Outperform
|06:32
|
JP Morgan Chase & Co.
adidas Overweight