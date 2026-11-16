Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’106 -0.3%  SPI 21’258 -0.3%  Dow 52’348 0.1%  DAX 26’750 -0.1%  Euro 0.9253 0.2%  EStoxx50 6’387 -0.2%  Gold 3’874 -0.1%  Bitcoin 57’300 -3.8%  Dollar 0.8388 0.0%  Öl 96.3 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Stromknappheit durch KI: Diese sechs Aktien profitieren laut Morgan Stanley - Bloom Energy vorn
Krisen-Schutz im Superwahljahr 2027: Taugen Gold, Anleihen und Rüstung noch?
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Energiekrise 2027: Bleiben Öl und Gas teuer?
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Sonntagabend
Suche...
Stromlücke durch KI 16.11.2026 03:36:36

Stromknappheit durch KI: Diese sechs Aktien profitieren laut Morgan Stanley - Bloom Energy vorn

Stromknappheit durch KI: Diese sechs Aktien profitieren laut Morgan Stanley - Bloom Energy vorn

Morgan Stanley sieht bis 2028 eine Stromlücke von 38 Gigawatt für Rechenzentren, und vier der sechs möglichen Gewinner stammen aus einer Branche, die mit KI zunächst wenig zu tun hatte.

  • Morgan Stanley hebt Prognose für globale Stromlücke an
  • Bloom Energy und Solaris als grösste Profiteure der Knappheit
  • Vier frühere Bitcoin-Miner bauen inzwischen Rechenzentren für KI

Die Analysten von Morgan Stanley haben Ende Oktober ihre Schätzung für die globale Nettolücke bei der Stromversorgung im Zeitraum 2026 bis 2028 von 33 auf 38 Gigawatt angehoben und sechs Unternehmen benannt, die davon profitieren dürften, wie MarketWatch berichtet. An der Spitze stehen bei den Analysten dabei Bloom Energy und Solaris Energy Infrastructure.

Warum die Stromlücke den Preis für Tempo treibt

Die Lücke sei real und bremse den Ausbau der Infrastruktur für künstliche Intelligenz, schreiben die Experten. Wie dringend Entwickler von KI sich Strom sichern müssen, unterschätze der Markt nach ihrer Einschätzung noch. Die erwartete Knappheit dürfte den Druck und die Aufschläge erhöhen, die in den USA für schnell verfügbare Stromlösungen gezahlt werden, heisst es in der Studie. Für Betreiber von Rechenzentren zählt damit vor allem, wie schnell ein neuer Standort überhaupt Strom bekommt. Genau hier setzen die beiden Favoriten an, denn beide erzeugen Strom direkt beim Kunden, ohne auf einen Netzanschluss warten zu müssen.

Bloom Energy-Aktie: Brennstoffzellen statt Warteschlange

Bloom Energy liefert dafür Brennstoffzellen, die hinter dem Stromzähler arbeiten, also ohne Umweg über das öffentliche Netz. Wie stark die Nachfrage bereits in den Büchern ankommt, zeigen die Zahlen zum dritten Quartal: So kletterte der Umsatz hier um 138 Prozent auf rund 1,24 Milliarden US-Dollar, nach 519 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Die operative Marge sprang derweil von 1,5 auf 18,2 Prozent. Zum dritten Mal in diesem Jahr hob das Management zudem die Jahresprognose an, auf 4,4 bis 4,6 Milliarden US-Dollar Umsatz statt zuvor 3,9 bis 4,2 Milliarden.

Solaris setzt auf Gasturbinen und lange Verträge

Solaris Energy Infrastructure verfolgt denselben Ansatz mit anderer Technik und betreibt vor allem erdgasbetriebene Turbinen direkt am Standort der Kunden. Im dritten Quartal verdoppelte sich der Umsatz auf rund 341 Millionen US-Dollar, nach knapp 167 Millionen US-Dollar ein Jahr zuvor. Der Löwenanteil stammt inzwischen aus dem Stromgeschäft, das mit 284 Millionen US-Dollar fast das Dreifache des Vorjahresquartals erlöste. Am 29. Oktober unterzeichnete Solaris zudem einen Vertrag über 15 Jahre mit einem bestehenden Kunden, für rund 900 Megawatt Erzeugungsleistung. Damit summiert sich die langfristig vertraglich gebundene Kapazität auf 3,2 Gigawatt.

Vom Schürfen von Bitcoin zum Rechenzentrum

Die übrigen vier Namen auf der Liste teilen eine Vorgeschichte: Cipher Digital, Hut 8, Riot Platforms und TeraWulf waren ursprünglich auf das Schürfen von Bitcoin ausgerichtet und haben mittlerweile ihr Geschäftsmodell weitgehend auf Infrastruktur für KI und den Bau von Rechenzentren verlegt. Wie weit der Umbau reicht, zeigt Cipher: Das Unternehmen änderte im Februar dieses Jahres seinen Namen von Cipher Mining in Cipher Digital und hat Mietverträge mit AWS, der Cloudsparte von Amazon, sowie mit Fluidstack und Google abgeschlossen.

Chancen und Grenzen aus Anlegersicht

Für Anleger stecken in der Liste zwei unterschiedliche Wetten auf dieselbe These. Bloom Energy und Solaris verdienen bereits nachweisbar am Strombedarf der Rechenzentren, wie die Quartalszahlen zeigen - bei Solaris sichern die langen Verträge mit Kunden zusätzlich planbare Erlöse. Die vier früheren Bitcoin-Mining-Unternehmen sind dagegen stärker eine Wette auf den gelingenden Umbau: Bei Cipher etwa befanden sich die Rechenzentren Barber Lake und Black Pearl, auf die sich die Mietverträge beziehen, laut Unternehmen im Februar noch im Bau. Gemeinsam ist allen sechs, dass ihr Vorteil am Engpass hängt. Schrumpft die Lücke schneller als erwartet, dürfte auch der Aufschlag sinken, den Kunden für schnell verfügbaren Strom zahlen.

Morgan Stanley selbst benennt einen Einwand: Viele Investoren gehen davon aus, dass die Branche kreative Wege um die Engpässe findet. Als Ausgleichshebel nennen die Analysten neben Erzeugern vor Ort zusätzliche Kapazitäten in Asien, Technik zur besseren Ausnutzung der Netze und das zeitweise Drosseln von Rechenzentren, deren Umsetzung allerdings ebenfalls durch Personalmangel begrenzt werden könnte. Ein zweites Risiko liegt in der Finanzierung des Wachstums. Bei Bloom Energy schrumpften die liquiden Mittel laut Kapitalflussrechnung im dritten Quartal trotz Rekordumsatz von rund 2,69 auf 2,51 Milliarden US-Dollar, Solaris platzierte für den Ausbau Anleihen über 1,25 Milliarden US-Dollar. Hohe Erwartungen stecken zudem schon im Kurs, nachdem die Bloom Energy-Aktie 2025 fast 300 Prozent zugelegt hatte. Es bleibt demnach abzuwarten, inwieweit sich die Wette auf jene Unternehmen, die von Engpässen beim Stromangebot profitieren, tatsächlich auszahlt.

Martina Köhler, Redaktion Finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2
Bloom Energy-Aktie fällt nach Short-Attacke: Was Anleger jetzt wissen müssen
Indexänderung: Bloom Energy, Everpure und Illumina wechseln in den S&P-500

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com,Michael Vi / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

14.11.26 Logo WHS Siemens, D-Wave Quantum & AppLovin: Die spannendsten Aktienanalysen der Woche
13.11.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, SanDisk
13.11.26 SMI setzt abermals neue Bestmarke
13.11.26 Anthropic IPO: Ein bedeutender Börsengang der KI-Branche
13.11.26 Marktüberblick: Quartalszahlen im Fokus
13.11.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neues Jahrestief im Chart
12.11.26 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.26 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’719.07 19.42 SQRBDU
Short 16’022.65 13.90 SYDBKU
Short 16’669.66 8.71 SLB6MU
SMI-Kurs: 15’106.12 13.11.2026 17:30:00
Long 14’437.06 19.30 SGWFBU
Long 14’116.36 13.77 S3BFPU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Bitcoin-Kurs nähert sich 65'000 US-Dollar: Entzieht der Anthropic-Börsengang dem Kryptomarkt Kapital?
Bitcoin-Ausverkauf am Wochenende: Kurs fällt zeitweise Richtung 62'000 US-Dollar
SpaceX-Aktie im Fokus: Starship-Oberstufe erstmals aufgefangen, was der Meilenstein für Anleger bedeutet
Musk warnt vor KI-Pleiten: Droht den Börsen 2027 ein Crash, und wie sollten Anleger reagieren?
NVIDIA-Aktie im Fokus: Megaspeed bestätigt Alice Huangs Abgang im August 2025 - Vorwürfe werden intern untersucht
Microsoft: Kommen bei Stabilisierung voran
Midterms: Schwere Niederlage für Trumps Republikaner bei Kongresswahl
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Aktien Schweiz Eröffnung: SMI von Verkaufswelle erfasst
Starker Wochentag in New York: So performt der Dow Jones am Dienstagnachmittag

Top-Rankings

KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 46: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 46: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.