Stromknappheit durch KI: Diese sechs Aktien profitieren laut Morgan Stanley - Bloom Energy vorn

Morgan Stanley hebt Prognose für globale Stromlücke an

Bloom Energy und Solaris als grösste Profiteure der Knappheit

Vier frühere Bitcoin-Miner bauen inzwischen Rechenzentren für KI

Die Analysten von Morgan Stanley haben Ende Oktober ihre Schätzung für die globale Nettolücke bei der Stromversorgung im Zeitraum 2026 bis 2028 von 33 auf 38 Gigawatt angehoben und sechs Unternehmen benannt, die davon profitieren dürften, wie MarketWatch berichtet. An der Spitze stehen bei den Analysten dabei Bloom Energy und Solaris Energy Infrastructure.

Warum die Stromlücke den Preis für Tempo treibt

Die Lücke sei real und bremse den Ausbau der Infrastruktur für künstliche Intelligenz, schreiben die Experten. Wie dringend Entwickler von KI sich Strom sichern müssen, unterschätze der Markt nach ihrer Einschätzung noch. Die erwartete Knappheit dürfte den Druck und die Aufschläge erhöhen, die in den USA für schnell verfügbare Stromlösungen gezahlt werden, heisst es in der Studie. Für Betreiber von Rechenzentren zählt damit vor allem, wie schnell ein neuer Standort überhaupt Strom bekommt. Genau hier setzen die beiden Favoriten an, denn beide erzeugen Strom direkt beim Kunden, ohne auf einen Netzanschluss warten zu müssen.

Bloom Energy-Aktie: Brennstoffzellen statt Warteschlange

Bloom Energy liefert dafür Brennstoffzellen, die hinter dem Stromzähler arbeiten, also ohne Umweg über das öffentliche Netz. Wie stark die Nachfrage bereits in den Büchern ankommt, zeigen die Zahlen zum dritten Quartal: So kletterte der Umsatz hier um 138 Prozent auf rund 1,24 Milliarden US-Dollar, nach 519 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Die operative Marge sprang derweil von 1,5 auf 18,2 Prozent. Zum dritten Mal in diesem Jahr hob das Management zudem die Jahresprognose an, auf 4,4 bis 4,6 Milliarden US-Dollar Umsatz statt zuvor 3,9 bis 4,2 Milliarden.

Solaris setzt auf Gasturbinen und lange Verträge

Solaris Energy Infrastructure verfolgt denselben Ansatz mit anderer Technik und betreibt vor allem erdgasbetriebene Turbinen direkt am Standort der Kunden. Im dritten Quartal verdoppelte sich der Umsatz auf rund 341 Millionen US-Dollar, nach knapp 167 Millionen US-Dollar ein Jahr zuvor. Der Löwenanteil stammt inzwischen aus dem Stromgeschäft, das mit 284 Millionen US-Dollar fast das Dreifache des Vorjahresquartals erlöste. Am 29. Oktober unterzeichnete Solaris zudem einen Vertrag über 15 Jahre mit einem bestehenden Kunden, für rund 900 Megawatt Erzeugungsleistung. Damit summiert sich die langfristig vertraglich gebundene Kapazität auf 3,2 Gigawatt.

Vom Schürfen von Bitcoin zum Rechenzentrum

Die übrigen vier Namen auf der Liste teilen eine Vorgeschichte: Cipher Digital, Hut 8, Riot Platforms und TeraWulf waren ursprünglich auf das Schürfen von Bitcoin ausgerichtet und haben mittlerweile ihr Geschäftsmodell weitgehend auf Infrastruktur für KI und den Bau von Rechenzentren verlegt. Wie weit der Umbau reicht, zeigt Cipher: Das Unternehmen änderte im Februar dieses Jahres seinen Namen von Cipher Mining in Cipher Digital und hat Mietverträge mit AWS, der Cloudsparte von Amazon, sowie mit Fluidstack und Google abgeschlossen.

Chancen und Grenzen aus Anlegersicht

Für Anleger stecken in der Liste zwei unterschiedliche Wetten auf dieselbe These. Bloom Energy und Solaris verdienen bereits nachweisbar am Strombedarf der Rechenzentren, wie die Quartalszahlen zeigen - bei Solaris sichern die langen Verträge mit Kunden zusätzlich planbare Erlöse. Die vier früheren Bitcoin-Mining-Unternehmen sind dagegen stärker eine Wette auf den gelingenden Umbau: Bei Cipher etwa befanden sich die Rechenzentren Barber Lake und Black Pearl, auf die sich die Mietverträge beziehen, laut Unternehmen im Februar noch im Bau. Gemeinsam ist allen sechs, dass ihr Vorteil am Engpass hängt. Schrumpft die Lücke schneller als erwartet, dürfte auch der Aufschlag sinken, den Kunden für schnell verfügbaren Strom zahlen.

Morgan Stanley selbst benennt einen Einwand: Viele Investoren gehen davon aus, dass die Branche kreative Wege um die Engpässe findet. Als Ausgleichshebel nennen die Analysten neben Erzeugern vor Ort zusätzliche Kapazitäten in Asien, Technik zur besseren Ausnutzung der Netze und das zeitweise Drosseln von Rechenzentren, deren Umsetzung allerdings ebenfalls durch Personalmangel begrenzt werden könnte. Ein zweites Risiko liegt in der Finanzierung des Wachstums. Bei Bloom Energy schrumpften die liquiden Mittel laut Kapitalflussrechnung im dritten Quartal trotz Rekordumsatz von rund 2,69 auf 2,51 Milliarden US-Dollar, Solaris platzierte für den Ausbau Anleihen über 1,25 Milliarden US-Dollar. Hohe Erwartungen stecken zudem schon im Kurs, nachdem die Bloom Energy-Aktie 2025 fast 300 Prozent zugelegt hatte. Es bleibt demnach abzuwarten, inwieweit sich die Wette auf jene Unternehmen, die von Engpässen beim Stromangebot profitieren, tatsächlich auszahlt.

Martina Köhler, Redaktion Finanzen.ch

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