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Index-Performance im Blick 13.11.2026 15:58:17

MDAX aktuell: MDAX nachmittags in Rot

MDAX aktuell: MDAX nachmittags in Rot

Der MDAX zeigt sich am Freitag mit negativem Vorzeichen.

Am Freitag geht es im MDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0.35 Prozent auf 30’749.36 Punkte nach unten. Damit sind die enthaltenen Werte 348.150 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 30’760.68 Zählern und damit 0.316 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (30’858.13 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 30’616.06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30’776.14 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 0.421 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30’020.49 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wies der MDAX einen Stand von 32’264.86 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, betrug der MDAX-Kurs 29’610.57 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0.744 Prozent nach unten. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit IONOS (+ 4.37 Prozent auf 37.74 EUR), CTS Eventim (+ 3.00 Prozent auf 61.80 EUR), United Internet (+ 1.21 Prozent auf 25.08 EUR), K+S (+ 0.94 Prozent auf 12.84 EUR) und HELLA GmbH (+ 0.92 Prozent auf 66.00 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil JENOPTIK (-3.97 Prozent auf 36.28 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3.55 Prozent auf 48.66 EUR), AIXTRON SE (-2.49 Prozent auf 32.87 EUR), AUTO1 (-2.46 Prozent auf 15.06 EUR) und thyssenkrupp (-2.09 Prozent auf 12.19 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im MDAX auf

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 2’068’935 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 40.899 Mrd. Euro heraus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2027 hat die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 8.17 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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