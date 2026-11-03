Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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Lufthansa Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Lufthansa auf "Halten" mit einem fairen Wert von 8,30 Euro belassen. Regulatorische Vorgaben zur Nutzung von nachhaltig hergestellten Flugkraftstoffen dürften das Unternehmen Geld kosten, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die entsprechende EU-Beimischungsquote belaste die Lufthansa in diesem Jahr mit rund 200 Millionen Euro. Mit einer höheren Quote ab 2030 dürften auch die Mehrkosten steigen./rob/bek/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Halten
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
8.00 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
8.03 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Dirk Schlamp
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KGV*:
-
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