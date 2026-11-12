Telefonica Aktie 826858 / ES0178430E18
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Telefonica Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Telefonica von 3,30 auf 3,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Telekomkonzern habe zwar mit den jüngst veröffentlichten Quartalszahlen die Erwartungen erfüllt und den Ausblick teilweise angehoben, schrieb Matthias Volkert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Doch dem Kunden- und Margenwachstum in Spanien und Brasilien stehe das weiter schwierige, wichtige Deutschlandgeschäft gegenüber. Dazu bleibe die Verschuldung hoch. Die Senkung des fairen Werts trotz leicht angehobener Ergebnisprognosen begründete Volkert mit Modifikationen im Bewertungsmodell./rob/gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Telefonica S.A. Verkaufen
|
Unternehmen:
Telefonica S.A.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
3.42 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
3.49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthias Volkert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Telefonica S.A.
Analysen zu Telefonica S.A.
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