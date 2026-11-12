MDAX 252367 / DE0008467416
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12.11.2026 17:58:13
Handel in Frankfurt: MDAX sackt zum Handelsende ab
Der MDAX zeigte sich am Donnerstagabend in Rot.
Am Donnerstag tendierte der MDAX via XETRA zum Handelsende 0.65 Prozent tiefer bei 30’871.80 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 348.061 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0.155 Prozent höher bei 31’122.85 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 31’074.69 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der MDAX bei 31’216.27 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 30’718.34 Punkten.
MDAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0.821 Prozent nach oben. Der MDAX lag vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 30’104.33 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 12.08.2026, einen Stand von 32’335.17 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 12.11.2025, einen Stand von 29’573.63 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 0.348 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26’803.25 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im MDAX
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit freenet (+ 2.61 Prozent auf 24.42 EUR), LANXESS (+ 2.17 Prozent auf 13.20 EUR), Ströer SE (+ 1.81 Prozent auf 39.28 EUR), Talanx (+ 1.45 Prozent auf 132.80 EUR) und United Internet (+ 1.23 Prozent auf 24.78 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-5.08 Prozent auf 76.60 EUR), HENSOLDT (-3.78 Prozent auf 79.46 EUR), RENK (-3.78 Prozent auf 32.88 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2.98 Prozent auf 50.45 EUR) und Sartorius vz (-2.55 Prozent auf 287.10 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im MDAX auf
Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 5’088’532 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 41.665 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
MDAX-Fundamentaldaten
Die TUI-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.30 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems am 12.11.2026
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