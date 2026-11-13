Verluste in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Freitagmittag leichter

Am Freitag steht der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.38 Prozent im Minus bei 30’739.81 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 348.150 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.316 Prozent auf 30’760.68 Punkte an der Kurstafel, nach 30’858.13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 30’763.04 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30’616.06 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 0.390 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 13.10.2026, den Stand von 30’020.49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, stand der MDAX bei 32’264.86 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wies der MDAX einen Wert von 29’610.57 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 0.774 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26’803.25 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit CTS Eventim (+ 2.42 Prozent auf 61.45 EUR), LANXESS (+ 1.82 Prozent auf 13.44 EUR), IONOS (+ 1.49 Prozent auf 36.70 EUR), FUCHS SE VZ (+ 0.73 Prozent auf 44.30 EUR) und freenet (+ 0.66 Prozent auf 24.58 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen JENOPTIK (-2.38 Prozent auf 36.88 EUR), thyssenkrupp (-2.21 Prozent auf 12.17 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2.08 Prozent auf 49.40 EUR), Bilfinger SE (-2.07 Prozent auf 59.15 EUR) und AIXTRON SE (-2.02 Prozent auf 33.03 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1’332’376 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 40.899 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

MDAX-Fundamentaldaten

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch