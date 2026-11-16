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Verkaufsempfehlungen KW 46 16.11.2026 03:29:03

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Verkauf:

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    Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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    US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

    Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

    In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

    https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

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    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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    Short 16’022.65 13.90 SYDBKU
    Short 16’669.66 8.71 SLB6MU
    SMI-Kurs: 15’106.12 13.11.2026 17:30:00
    Long 14’437.06 19.42 S3DFBU
    Long 14’116.36 13.77 SPBTLU
    Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

    Inside ETF

    13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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