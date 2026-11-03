Lufthansa 7.15 CHF -0.31% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Erlöse je zur Verfügung stehendem Sitzplatz im Regionalfluggeschäft seien gestiegen, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das sei vom Hinterherhinken des internationalen Netzwerks- und Langstreckengeschäfts aber überschattet worden./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.