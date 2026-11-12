Börse Frankfurt in Rot: MDAX am Donnerstagnachmittag mit Abgaben

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.47 Prozent tiefer bei 30’929.25 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 348.061 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.155 Prozent auf 31’122.85 Punkte an der Kurstafel, nach 31’074.69 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30’843.24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 31’216.27 Einheiten.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 1.01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, bewegte sich der MDAX bei 30’104.33 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wurde der MDAX auf 32’335.17 Punkte taxiert. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 12.11.2025, den Wert von 29’573.63 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 büsste der Index bereits um 0.163 Prozent ein. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit freenet (+ 2.77 Prozent auf 24.46 EUR), United Internet (+ 2.37 Prozent auf 25.06 EUR), Aroundtown SA (+ 2.16 Prozent auf 1.70 EUR), LEG Immobilien (+ 1.69 Prozent auf 50.50 EUR) und LANXESS (+ 1.63 Prozent auf 13.13 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-4.71 Prozent auf 76.90 EUR), RENK (-3.42 Prozent auf 33.00 EUR), HENSOLDT (-3.37 Prozent auf 79.80 EUR), Sartorius vz (-3.29 Prozent auf 284.90 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3.27 Prozent auf 50.30 EUR).

Welche MDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’568’819 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 41.665 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

2027 verzeichnet die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.30 Prozent.

Redaktion finanzen.ch