Richemont 169.09 CHF -4.66% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Richemont nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Franken belassen. Der Luxusgüterkonzern habe ein weiteres starkes Quartal hinter sich, schrieb Adam Cochrane in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Obwohl die etwas schwächere Dynamik nach dem starken Vorquartal nicht überrascht habe, lägen die Resultate über den bereits hohen Erwartungen./gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 08:41 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.