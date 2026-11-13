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13.11.2026 16:28:01

Richemont Buy

Richemont
169.09 CHF -4.66%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Richemont nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Franken belassen. Der Luxusgüterkonzern habe ein weiteres starkes Quartal hinter sich, schrieb Adam Cochrane in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Obwohl die etwas schwächere Dynamik nach dem starken Vorquartal nicht überrascht habe, lägen die Resultate über den bereits hohen Erwartungen./gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 08:41 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Buy
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
210.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
169.40 CHF 		Abst. Kursziel*:
23.97%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
169.09 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
24.19%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
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