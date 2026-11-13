Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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13.11.2026 16:28:01
Richemont Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Richemont nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Franken belassen. Der Luxusgüterkonzern habe ein weiteres starkes Quartal hinter sich, schrieb Adam Cochrane in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Obwohl die etwas schwächere Dynamik nach dem starken Vorquartal nicht überrascht habe, lägen die Resultate über den bereits hohen Erwartungen./gl/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 08:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Buy
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
210.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
169.40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
23.97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
169.09 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.19%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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