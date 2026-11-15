|Gold & Co. unter der Lupe
|
15.11.2026 20:43:14
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Sonntagabend
Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.
Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln
Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.Jetzt informieren
Der Goldpreis ist am Abend geklettert. Um 20:40 Uhr legte der Goldpreis um 0,15 Prozent auf 3.880,44 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 3.874,44 US-Dollar gehandelt worden war.
Zudem gewinnt der Silberpreis am Sonntagabend hinzu. Um 0,37 Prozent auf 48,74 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Silberpreis bei 48,56 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann der Platinpreis Gewinne verbuchen. Um 20:15 Uhr steigt der Platinpreis um 0,03 Prozent auf 1.489,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.489,00 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit kann der Palladiumpreis Gewinne verbuchen. Um 20:15 Uhr steigt der Palladiumpreis um 1,00 Prozent auf 1.014,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.004,50 US-Dollar an der Tafel.
Redaktion Finanzen.net
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.