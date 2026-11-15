So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Sonntagabend

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Der Goldpreis ist am Abend geklettert. Um 20:40 Uhr legte der Goldpreis um 0,15 Prozent auf 3.880,44 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 3.874,44 US-Dollar gehandelt worden war.

Zudem gewinnt der Silberpreis am Sonntagabend hinzu. Um 0,37 Prozent auf 48,74 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Silberpreis bei 48,56 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Platinpreis Gewinne verbuchen. Um 20:15 Uhr steigt der Platinpreis um 0,03 Prozent auf 1.489,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.489,00 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit kann der Palladiumpreis Gewinne verbuchen. Um 20:15 Uhr steigt der Palladiumpreis um 1,00 Prozent auf 1.014,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.004,50 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion Finanzen.net