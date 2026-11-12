Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’106 -0.3%  SPI 21’258 -0.3%  Dow 52’276 0.0%  DAX 26’750 -0.1%  Euro 0.9253 0.2%  EStoxx50 6’387 -0.2%  Gold 3’875 0.0%  Bitcoin 57’819 -2.9%  Dollar 0.8 0.5%  Öl 96.0 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Roche149905998Richemont21048333Partners Group2460882Microsoft951692Rheinmetall345850
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
JPMorgan dreht den Kurs: Warum die Bank Anlegern jetzt Qualitätsaktien statt Momentum empfiehlt
Devisen: Dollar beendet starke Woche mit weiteren Gewinnen
18 Jahre Bitcoin: Kann KI das Rätsel um Satoshi Nakamoto lösen? Das sollten Anleger wissen
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
Suche...

Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

251.75
CHF
-2.65
CHF
-1.04 %
17:30:01
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.11.2026 20:06:45

Siemens Overweight

Siemens
257.83 CHF -1.41%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach einer Internetveranstaltung mit Finanzchefin Veronika Bienert auf "Overweight" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Die jüngsten Geschäftszahlen seien so gut, wenn nicht gar besser ausgefallen als sonst, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Verhältnisse auf den Märkten der Endabnehmer des Technologiekonzerns und Marktanteilsgewinne untermauerten die Prognosen für 2027./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Siemens AG Overweight
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
345.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
279.40 € 		Abst. Kursziel*:
23.48%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
279.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.37%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
20:06 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 Siemens Buy UBS AG
12.11.26 Siemens Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.26 Siemens Hold Jefferies & Company Inc.
12.11.26 Siemens Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Siemens AG 251.75 -1.04% Siemens AG