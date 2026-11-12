Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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Siemens Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach einer Internetveranstaltung mit Finanzchefin Veronika Bienert auf "Overweight" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Die jüngsten Geschäftszahlen seien so gut, wenn nicht gar besser ausgefallen als sonst, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Verhältnisse auf den Märkten der Endabnehmer des Technologiekonzerns und Marktanteilsgewinne untermauerten die Prognosen für 2027./rob/bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
345.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
279.40 €
|
Abst. Kursziel*:
23.48%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
279.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.37%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
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