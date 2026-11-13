Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Siemens Healthineers Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Healthineers von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 44,50 auf 44 Euro gesenkt. Analystin Susannah Ludwig begründete die Abstufung in einer am Freitag vorliegenden Studie zunächst mit der verbesserten Bewertung des Medizintechnikherstellers. Hinzu komme die Erwartung eines weiteren Jahres mit nur begrenztem Wachstum beim Gewinn je Aktie. Sie vermisst deshalb das Potenzial für eine weitere Neubewertung./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
44.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
43.83 €
|
Abst. Kursziel*:
0.38%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
44.06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.14%
|
Analyst Name::
Susannah Ludwig
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|14:45
|Siemens Healthineers Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|14:45
|Siemens Healthineers Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:45
|Siemens Healthineers Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Healthineers AG
|40.59
|3.02%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:45
|
Bernstein Research
Siemens Healthineers Market-Perform
|14:45
|
Bernstein Research
Apple Outperform
|14:22
|
Jefferies & Company Inc.
Bechtle Buy
|14:04
|
Bernstein Research
Coca-Cola Market-Perform
|14:04
|
Bernstein Research
Walmart Outperform
|14:03
|
Bernstein Research
McDonald's Market-Perform
|14:02
|
Bernstein Research
Nike Outperform