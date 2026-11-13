Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’104 -0.3%  SPI 21’255 -0.3%  Dow 52’242 -0.1%  DAX 26’733 -0.1%  Euro 0.9247 0.1%  EStoxx50 6’384 -0.2%  Gold 3’879 0.1%  Bitcoin 57’573 -3.4%  Dollar 0.8380 0.4%  Öl 96.2 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Richemont21048333Partners Group2460882Microsoft951692
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
KI-Boom wie die Dotcom-Blase? Was BofA vergleicht und welche Tech-Aktien jetzt wackeln
NVIDIA-Aktie in Rot: Senatsausschuss lädt Handelsminister und Jensen Huang vor
Aktie von Tesla und SpaceX im Plus: Gespräche über Zusammenschluss machen offenbar Fortschritte
Cisco-Aktie dennoch schwächer: Jahresumsatzprognose angehoben
Microsoft-Aktie dreht ins Plus: Fortschritte bei Stabilisierung nach den Ausfälle bei Microsoft 365
Suche...

Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

40.59
CHF
1.19
CHF
3.02 %
16:52:20
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.11.2026 14:45:35

Siemens Healthineers Market-Perform

Siemens Healthineers
40.76 CHF 0.43%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Healthineers von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 44,50 auf 44 Euro gesenkt. Analystin Susannah Ludwig begründete die Abstufung in einer am Freitag vorliegenden Studie zunächst mit der verbesserten Bewertung des Medizintechnikherstellers. Hinzu komme die Erwartung eines weiteren Jahres mit nur begrenztem Wachstum beim Gewinn je Aktie. Sie vermisst deshalb das Potenzial für eine weitere Neubewertung./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 17:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Market-Perform
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
44.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
43.83 € 		Abst. Kursziel*:
0.38%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
44.06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.14%
Analyst Name::
Susannah Ludwig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
15:37 finanzen.ch Aktuelle Analyse Analyse: Herabstufung für Siemens Healthineers-Aktie von Bernstein Research
12.11.26
 Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
11.11.26
 Hold-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG (finanzen.ch)
09.11.26
 EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, Entitlement to transfer 92 Siemens Healthineers Shares in connection with a Siemens Healthineers Share Program (transfer with value date ... (EQS Group)
09.11.26
 EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, Anspruch auf Übertragung von 92 Siemens Healthineers Aktien im Zusammenhang mit einem Siemens Healthineers Aktienprogramm (Übertragung mit ... (EQS Group)
09.11.26
 EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploss, Programmbasierter Auftrag zum Verkauf eines Anteils von 983 Siemens Healthineers Aktien zur Begleichung der Steuer- und Abgabenlast auf ... (EQS Group)
09.11.26
 EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploss, Program based order to sell a portion of 983 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ... (EQS Group)
09.11.26
 EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploss, Entitlement to transfer 983 Siemens Healthineers Shares in connection with a Siemens Healthineers Share Program (transfer with value date ... (EQS Group)
09.11.26
 EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploss, Anspruch auf Übertragung von 983 Siemens Healthineers Aktien im Zusammenhang mit einem Siemens Healthineers Aktienprogramm (Übertragung ... (EQS Group)
mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Healthineers AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:45 Siemens Healthineers Market-Perform Bernstein Research
11.11.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
09.11.26 Siemens Healthineers Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.11.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen