Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
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13.11.2026 16:34:54
Saint-Gobain Buy
Saint-Gobain
69.70 CHF -0.80%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 132,60 Euro belassen. Die US-Produktpreise des Baustoffkonzerns seien im Oktober gestiegen, schrieb Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Angesichts des Abbaus von Lagerbeständen im Markt werte sie das als ermutigend./rob/gl/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
132.60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
75.34 €
|
Abst. Kursziel*:
76.00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
75.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
75.68%
|
Analyst Name::
Glynis Johnson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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