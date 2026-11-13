MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsstart leichter

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.52 Prozent schwächer bei 30’697.66 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 348.150 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.316 Prozent auf 30’760.68 Punkte an der Kurstafel, nach 30’858.13 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 30’684.00 Punkte, das Tageshoch hingegen 30’763.04 Zähler.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der MDAX bereits um 0.253 Prozent. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 13.10.2026, mit 30’020.49 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wies der MDAX 32’264.86 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29’610.57 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 büsste der Index bereits um 0.911 Prozent ein. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell CTS Eventim (+ 2.42 Prozent auf 61.45 EUR), IONOS (+ 1.11 Prozent auf 36.56 EUR), flatexDEGIRO (+ 0.88 Prozent auf 22.80 EUR), HELLA GmbH (+ 0.61 Prozent auf 65.80 EUR) und LANXESS (+ 0.61 Prozent auf 13.28 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen HENSOLDT (-2.21 Prozent auf 77.70 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2.09 Prozent auf 75.00 EUR), thyssenkrupp (-1.73 Prozent auf 12.23 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1.61 Prozent auf 49.64 EUR) und Aurubis (-1.57 Prozent auf 137.70 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 314’268 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 40.899 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Die TUI-Aktie verzeichnet mit 5.58 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Index weist die freenet-Aktie mit 8.17 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch