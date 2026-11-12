MDAX 252367 / DE0008467416
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12.11.2026 12:26:36
MDAX-Handel aktuell: MDAX mittags mit Kursplus
MDAX-Handel am Donnerstag.
Am Donnerstag steht der MDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0.33 Prozent im Plus bei 31’178.29 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 348.061 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.155 Prozent auf 31’122.85 Punkte an der Kurstafel, nach 31’074.69 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 31’050.74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31’216.27 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn stieg der MDAX bereits um 1.82 Prozent. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 12.10.2026, mit 30’104.33 Punkten bewertet. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 12.08.2026, einen Stand von 32’335.17 Punkten auf. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 12.11.2025, den Wert von 29’573.63 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0.641 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern erreicht.
Heutige Tops und Flops im MDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell AUTO1 (+ 3.94 Prozent auf 16.09 EUR), Salzgitter (+ 3.26 Prozent auf 52.20 EUR), Aroundtown SA (+ 3.18 Prozent auf 1.72 EUR), LEG Immobilien (+ 2.70 Prozent auf 51.00 EUR) und K+S (+ 2.28 Prozent auf 12.99 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3.84 Prozent auf 77.60 EUR), HENSOLDT (-2.76 Prozent auf 80.30 EUR), RTL (-1.38 Prozent auf 32.15 EUR), RENK (-0.97 Prozent auf 33.84 EUR) und Nemetschek SE (-0.70 Prozent auf 63.95 EUR) unter Druck.
Welche MDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 906’295 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 41.665 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5.77 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.30 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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