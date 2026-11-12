MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lufthansa-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Lufthansa-Papier statt. Der Schlusskurs des Lufthansa-Papiers betrug an diesem Tag 6.55 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1’526.718 Lufthansa-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 13’557.25 EUR, da sich der Wert einer Lufthansa-Aktie am 11.11.2026 auf 8.88 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 35.57 Prozent zugenommen.

Alle Lufthansa-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10.58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch