Krisen-Schutz im Superwahljahr 2027: Taugen Gold, Anleihen und Rüstung noch?

Dichter Wahlkalender in Europa und anderen Schlüsselregionen erhöht Druck auf Anleihemärkte und Staatshaushalte

Gold und Rüstungswerte schwanken trotz ihrer Rolle als mögliche Krisenabsicherung erheblich

Zersplitterte Parlamente und die Zinsentwicklung stellen die Wirksamkeit herkömmlicher Absicherungsstrategien auf die Probe

Das Jahr 2027 wirft für Kapitalanleger seine Schatten voraus: Eine Häufung von Wahlterminen trifft auf angespannte Staatshaushalte, ungelöste Schuldenprobleme und geopolitische Krisenherde. Damit wächst die Frage, wie sich ein Depot gegen politische Börsenturbulenzen und fundamentale Marktrisiken schützen lässt – und welche Absicherungsstrategien auch in turbulenten Phasen tatsächlich funktionieren.

Politische Risiken und Anleihemärkte: Der Preis zersplitterter Macht

Die europäischen Staatsanleihemärkte reagieren zunehmend empfindlich auf politische Unsicherheiten. In Frankreich baut das Rassemblement National unter Marine Le Pen seinen Vorsprung in den Umfragen vor der Präsidentschaftswahl aus. Der Anleihemarkt preist die damit verbundenen Risiken bereits spürbar ein. Hohe Staatsdefizite, eine geschwächte Regierungsmehrheit und juristische Grundsatzentscheidungen über Le Pens Wählbarkeit sorgen für zusätzliche Nervosität. Entsprechend deutlich sind die Risikoaufschläge französischer Staatsanleihen gegenüber Bundesanleihen gestiegen. Zeitweise erreichten sie Niveaus, die zuletzt während der Eurokrise zu beobachten waren.

Frankreich steht mit diesen Entwicklungen nicht allein. Auch der europäische und globale Wahlkalender für 2027 ist dicht gefüllt. In Spanien folgen auf vorgezogene nationale Parlamentswahlen 2026 im nächsten Jahr umfangreiche Regional- und Kommunalwahlen. In Italien steht spätestens bis Ende 2027 die nächste Parlamentswahl an. Analysten von Goldman Sachs warnen angesichts angehobener Defizitziele und der hohen Verschuldung auch dort vor steigenden Risikoaufschlägen.

Zeitgleich mit dem ersten französischen Wahlgang wird in Finnland gewählt. Darüber hinaus stehen Parlamentswahlen in Estland, der Schweiz, der Slowakei und Griechenland sowie die Landtagswahl in Oberösterreich an. In Deutschland entscheidet die Bundesversammlung über den Bundespräsidenten. Für Anleger dürfte dieser Termin allerdings eine untergeordnete Rolle spielen, da von ihm keine unmittelbaren Marktauswirkungen zu erwarten sind.

Besondere Bedeutung kommt unterdessen der anstehenden Wahl in Polen zu. An der NATO-Ostflanke könnte sie die politische Ausrichtung der Region beeinflussen. Analysen der Konrad-Adenauer-Stiftung deuten auf eine Verschiebung des Parteienspektrums nach rechts hin, die sich auch auf die künftigen Rüstungsbudgets auswirken könnte.

Ausserhalb Europas stehen die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Argentinien im Fokus. Sie gelten als wichtiger Gradmesser für die Entwicklung der Schwellenländeranleihen. Für Vermögensverwalter liegt das Hauptrisiko an den Finanzmärkten allerdings häufig weniger im Sieg einer bestimmten Partei als vielmehr in zunehmend zersplitterten Parlamenten. Diese können dringend notwendige Haushaltskonsolidierungen blockieren und damit die Unsicherheit an den Anleihemärkten verstärken.

Euro und Notenbanken: Wie tragfähig ist das Sicherheitsnetz?

Für die Entwicklung des Euro und des europäischen Anleihemarkts bleibt die Europäische Zentralbank (EZB) ein entscheidender Faktor. Zwar verfügt sie nach eigenen Angaben über Instrumente wie das Transmission Protection Instrument (TPI), mit denen sie ungerechtfertigten Marktturbulenzen entgegenwirken kann. Die Hürden für einen Einsatz gelten jedoch als hoch. Das gilt insbesondere dann, wenn hohe Risikoaufschläge auf eine eigenständige, expansive Haushaltspolitik einzelner Mitgliedstaaten zurückzuführen sind. Auch der bevorstehende Wechsel an der EZB-Spitze sorgt für zusätzliche Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten.

Für Anleger bedeutet das: Die Renditeabstände zwischen Staatsanleihen der Euro-Peripherie beziehungsweise Frankreichs und deutschen Bundesanleihen spiegeln vor allem die Einschätzung des politischen Risikos wider. Bundesanleihen gelten weiterhin als sicherer Hafen der Eurozone . Einen automatischen Schutz vor einem allgemeinen Zinsanstieg bieten sie jedoch nicht. Ein solcher kann beispielsweise durch steigende Rohstoff- und Energiepreise und die daraus resultierenden Inflationsschübe ausgelöst werden. Ein wirksamer Anleiheschutz setzt deshalb eine breite Streuung über verschiedene Emittenten voraus.

Rüstungsaktien als Absicherung: Strukturelle Trends mit Umsetzungsrisiko

Geopolitische Spannungen und steigende Verteidigungsbudgets sprechen auf den ersten Blick für Rüstungsaktien als Gegengewicht im Portfolio. Deutlich aufgestockte Verteidigungsetats und Sondervermögen, etwa in Deutschland und an der NATO-Ostflanke, zeigen, dass die grundsätzliche Ausrichtung der Verteidigungspolitik vom Ausgang einzelner Wahlen weitgehend unabhängig bleibt.

Als schwankungsfreier Risikopuffer haben sich Rüstungswerte allerdings zuletzt nicht erwiesen. Nachrichten über Friedensverhandlungen oder diplomatische Initiativen können die Kurse vorübergehend deutlich belasten. Hinzu kommen Abwicklungs- und Kapazitätsengpässe bei den Herstellern. Das Beispiel Rheinmetall zeigt, dass selbst prall gefüllte Auftragsbücher nicht vor Anpassungen der Jahresprognosen und empfindlichen Kurskorrekturen schützen. Entsprechend weit gehen die Einschätzungen zur Umsetzungsgeschwindigkeit auseinander – von Analysten der Deutschen Bank, UBS und JPMorgan bis hin zu Berenberg. Dass die fundamentale Nachfrage nach Rüstungsgütern dennoch intakt ist, zeigen Branchennachbarn wie HENSOLDT. Das Unternehmen konnte seine Ziele dank starker Auftragseingänge im Sensorspektrum anheben.

Gold und Minenwerte: Krisenschutz im Spannungsfeld der Zinspolitik

Auch Gold, das klassische Krisenmetall, ist in Phasen politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit unterschiedlichen Einflussfaktoren ausgesetzt. Einerseits stützen die anhaltend hohen monatlichen Goldkäufe der weltweiten Zentralbanken den Preis. Andererseits belastet eine restriktive Zinspolitik der US-Notenbank unverzinsliche Edelmetalle.

Für Goldminenbetreiber wie Newmont wirkt die Entwicklung des Goldpreises unmittelbar auf die Ertragslage. Selbst hohe freie Cashflows und solide Bilanzdaten schützen nicht davor, dass Preisschwankungen je Unze direkt auf die Ergebnisse durchschlagen. Minenaktien weisen deshalb eine eigene Volatilität auf und sind nicht mit einem direkten Investment in Gold gleichzusetzen.

So sieht die richtige Depotstruktur aus

Klassische Krisenabsicherungen versagen, wenn mehrere Schocks gleichzeitig auftreten. Ein erneuter Ölpreisschock treibt die Inflation, hält die Zinsen hoch und belastet Staatsanleihen wie auch Gold parallel. Ein diplomatischer Durchbruch drückt Rüstungswerte, während steigende Staatsdefizite das Anleihenrisiko vergrössern. Wer sein Depot gegen das Superwahljahr 2027 und geopolitische Risiken wappnen will, setzt daher nicht auf einzelne Hedges, sondern auf eine klare, viersäulige Depotausrichtung.

Bei Anleihen gilt es, das Zinsänderungsrisiko gezielt zu minimieren. Statt auf langlaufende Papiere einzelner Problemstaaten zu setzen, gehören primär kurz- bis mittellaufende Staatsanleihen bester Bonität wie deutsche Bundesanleihen ins Portfolio, um vor steigenden Risikoaufschlägen politisch instabiler Euro-Länder geschützt zu sein. Auf der Aktienseite können Anleger den volatilen Rüstungs-Hedge durch ein Fundament aus substanzstarken Qualitätsunternehmen mit hoher Preissetzungsmacht, solider Bilanz und geringer Verschuldung ersetzen, da diese Konzerne sowohl anhaltende Inflation als auch hohe Zinsphasen eigenständig abfedern können.

Als Absicherung gegen Währungs- und Systemrisiken können unter anderem physisches Gold oder Gold-ETCs dienen, wobei eine massvolle Beimischung anzuraten ist, um das Depot nicht übermässig dem Zinsdruck auszusetzen. Komplettiert wird die Strategie durch eine erhöhte Liquiditätsquote auf dem Tagesgeldkonto oder in geldmarktnahen Instrumenten.

Angesichts der dichten Abfolge an Wahlterminen im Jahr 2027 kann dies das Portfolio in Unsicherheitsphasen vor kurzfristigen Buchverlusten schützen und im aktuellen Zinsumfeld stabile Erträge liefern. Zudem sichern sich Anleger so die nötige Flexibilität, um temporäre Marktübertreibungen nach politischen Umbrüchen gezielt als Einstiegsgelegenheiten zu nutzen.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.ch

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