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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

41.73
CHF
-3.72
CHF
-8.19 %
17:30:00
BRXC
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13.11.2026 18:24:17

SMA Solar Buy

SMA Solar
41.73 CHF -8.19%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die jüngsten, erneut ermutigenden Quartalszahlen des Photovoltaik-Spezialisten untermauerten mit starken Aufträgen und einer zunehmend besser vorhersagbaren Geschäftsentwicklung seine Kaufempfehlung, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SMA Solar AG Buy
Unternehmen:
SMA Solar AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
45.08 € 		Abst. Kursziel*:
99.65%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
45.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
96.08%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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