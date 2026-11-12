SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
41.73CHF
-3.72CHF
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17:30:00
BRXC
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13.11.2026 18:24:17
SMA Solar Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die jüngsten, erneut ermutigenden Quartalszahlen des Photovoltaik-Spezialisten untermauerten mit starken Aufträgen und einer zunehmend besser vorhersagbaren Geschäftsentwicklung seine Kaufempfehlung, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Buy
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45.08 €
|
Abst. Kursziel*:
99.65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
96.08%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels in Rot (finanzen.ch)
|
17:58
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
16:29
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger (finanzen.ch)
|
15:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: So steht der TecDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
12:29
|SMA Solar Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von SMA Solar (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX gibt am Freitagmittag nach (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu SMA Solar AG
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|12.11.26
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|Deutsche Bank AG
|13.10.26
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|DZ BANK
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|Deutsche Bank AG
|13.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
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|18.08.25
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|18.08.26
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|DZ BANK
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|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|14.05.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|SMA Solar AG
|41.73
|-8.19%
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