MDAX aktuell: MDAX letztendlich im Minus

Am Freitag notierte der MDAX via XETRA letztendlich 0.48 Prozent leichter bei 30’710.92 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 348.150 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0.316 Prozent auf 30’760.68 Punkte an der Kurstafel, nach 30’858.13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30’616.06 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30’776.14 Zählern.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der MDAX bereits um 0.296 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30’020.49 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 13.08.2026, den Wert von 32’264.86 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, lag der MDAX noch bei 29’610.57 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0.868 Prozent zurück. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26’803.25 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell IONOS (+ 4.20 Prozent auf 37.68 EUR), United Internet (+ 1.78 Prozent auf 25.22 EUR), CTS Eventim (+ 1.67 Prozent auf 61.00 EUR), Evonik (+ 1.52 Prozent auf 21.32 EUR) und HELLA GmbH (+ 1.22 Prozent auf 66.20 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen AIXTRON SE (-4.66 Prozent auf 32.14 EUR), JENOPTIK (-4.45 Prozent auf 36.10 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4.26 Prozent auf 48.30 EUR), Siltronic (-3.08 Prozent auf 55.00 EUR) und AUMOVIO (-2.94 Prozent auf 31.35 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 4’260’060 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 40.899 Mrd. Euro im MDAX den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Im MDAX präsentiert die TUI-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8.17 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch