Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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15.10.2026 13:38:40
Lufthansa Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Für die portugiesische Fluggesellschaft Tap zahle die Lufthansa einen hohen Preis, schrieb Harry J Gowers am Donnerstag nach dem tags zuvor gemeldeten Einstieg bei der Tap. Ob sich langfristig dadurch Wertsteigerungen erzielen ließen, bleibe offen./rob/ajx/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 22:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Neutral
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
7.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
7.09 €
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Abst. Kursziel*:
-1.21%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
7.13 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.85%
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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