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15.10.2026 13:38:40

Lufthansa Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Für die portugiesische Fluggesellschaft Tap zahle die Lufthansa einen hohen Preis, schrieb Harry J Gowers am Donnerstag nach dem tags zuvor gemeldeten Einstieg bei der Tap. Ob sich langfristig dadurch Wertsteigerungen erzielen ließen, bleibe offen./rob/ajx/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 22:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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