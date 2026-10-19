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Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125

6.73
CHF
-0.01
CHF
-0.09 %
17:04:44
SWX
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20.10.2026 12:19:10

Lufthansa Hold

Lufthansa
6.48 CHF -0.86%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Hold" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Der geplante Einstieg bei Portugals Fluggesellschaft TAP würde den Marktanteil der Lufthansa auf den Strecke von der EU nach Lateinamerika, insbesondere nach Brasilien stärken, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Dienstag vorliegenden Studie. TAP sei profitabel und habe eine relativ junge Flugzeugflotte. Die Transaktion wäre ab dem ersten vollen Geschäftsjahr nach Abschluss ertrags- und wertsteigernd./edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Lufthansa-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Lufthansa-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Lufthansa AG Hold
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
8.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
7.02 € 		Abst. Kursziel*:
14.03%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
7.28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.89%
Analyst Name::
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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12:19 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
19.10.26 Lufthansa Buy UBS AG
16.10.26 Lufthansa Halten DZ BANK
15.10.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
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