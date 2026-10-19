Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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Lufthansa Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Hold" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Der geplante Einstieg bei Portugals Fluggesellschaft TAP würde den Marktanteil der Lufthansa auf den Strecke von der EU nach Lateinamerika, insbesondere nach Brasilien stärken, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Dienstag vorliegenden Studie. TAP sei profitabel und habe eine relativ junge Flugzeugflotte. Die Transaktion wäre ab dem ersten vollen Geschäftsjahr nach Abschluss ertrags- und wertsteigernd./edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Hold
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
8.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
7.02 €
|
Abst. Kursziel*:
14.03%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
7.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.89%
|
Analyst Name::
Jaime Rowbotham
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
15:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12:18
|Lufthansa baut Flugplan für kommenden Sommer aus (AWP)
|
19.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX fällt mittags (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Scope: Einstieg bei TAP stärkt Lufthansa-Netzwerk (Dow Jones)
|
19.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: Lufthansa stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Lufthansa AG
|12:19
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|12:19
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|12:19
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|6.75
|0.12%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:13
|
JP Morgan Chase & Co.
Hannover Rück Neutral
|15:54
|
UBS AG
Santander Buy
|15:54
|
UBS AG
National Grid Sell
|15:53
|
DZ BANK
NORMA Group Kaufen
|15:48
|
UBS AG
Novartis Neutral
|15:15
|
JP Morgan Chase & Co.
Oracle Overweight
|14:25
|
JP Morgan Chase & Co.
FUCHS Overweight