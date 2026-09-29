BEKB-Aktie tiefer: Moody's hebt mehrere Kreditratings an

Moody's hebt Ratings der BEKB an

Moody's hat diverse Kreditratings für die Berner Kantonalbank (BEKB) erhöht. Das langfristige Emittentenrating hob die Agentur auf "A1" von "A2", das langfristige Einlagenrating steht neu bei "Aa1" nach "Aa2" und das langfristige Gegenparteirisikorating bei "Aa3" nach "A1".

Die Erhöhung der Langfristratings würden die stabile Rentabilität, eine solide Kapitalausstattung wie auch die Stütze des Kanton Bern als Mehrheitseigentümer reflektieren, teilte Moody's am Dienstag mit. Zugleich würden aber auch die regionalen Risiken sowie solche aus der Konzentration auf Wohnimmobilien im Kreditportfolio der Bank berücksichtigt.

Ausblick bleibt stabil

Den Ausblick hat Moody's auf "stabil" belassen, wie es im Bericht weiter hiess. Bestätigt wurden etwa auch die kurzfristigen Einlage- und Gegenparteirisikoratings (jeweils "P-1").

BEKB-Aktie gibt leicht nach

Die BEKB-Aktie verliert an der SIX zeitweise 0,36 Prozent auf 414 CHF.

Frankfurt (awp)