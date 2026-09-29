|Ausblick bleibt
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29.09.2026 09:46:00
BEKB-Aktie tiefer: Moody's hebt mehrere Kreditratings an
Moody's hat mehrere langfristige Kreditratings der Berner Kantonalbank angehoben und den Ausblick auf "stabil" belassen.
Moody's hebt Ratings der BEKB an
Die Erhöhung der Langfristratings würden die stabile Rentabilität, eine solide Kapitalausstattung wie auch die Stütze des Kanton Bern als Mehrheitseigentümer reflektieren, teilte Moody's am Dienstag mit. Zugleich würden aber auch die regionalen Risiken sowie solche aus der Konzentration auf Wohnimmobilien im Kreditportfolio der Bank berücksichtigt.
Ausblick bleibt stabil
Den Ausblick hat Moody's auf "stabil" belassen, wie es im Bericht weiter hiess. Bestätigt wurden etwa auch die kurzfristigen Einlage- und Gegenparteirisikoratings (jeweils "P-1").
BEKB-Aktie gibt leicht nach
Die BEKB-Aktie verliert an der SIX zeitweise 0,36 Prozent auf 414 CHF.
Frankfurt (awp)
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