Boeing 153.86 CHF -1.84% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das Software-Problem bei Boeings 737 Max passe zur ohnehin belasteten Anlegerstimmung, schrieb Ken Herbert am Montag angesichts der negativen Kursreaktion. Er erinnerte an den hohen Auftragsbestand für Max-Modelle. Jede Produktionspause habe großen Einfluss auf das Cashflow-Ziel./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 17:35 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 17:35 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.