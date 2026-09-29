Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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29.09.2026 11:22:44
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das Software-Problem bei Boeings 737 Max passe zur ohnehin belasteten Anlegerstimmung, schrieb Ken Herbert am Montag angesichts der negativen Kursreaktion. Er erinnerte an den hohen Auftragsbestand für Max-Modelle. Jede Produktionspause habe großen Einfluss auf das Cashflow-Ziel./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 17:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 17:35 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 17:35 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 265.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 184.39
|
Abst. Kursziel*:
43.72%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 184.37
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.73%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Boeing Co.
|
07:55
|Boeing: Softwareproblem verzögert Zulassung neuer Flugzeugvariante (Spiegel Online)
|
28.09.26
|Software glitch will delay US approval of newest Boeing 737 (Financial Times)
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28.09.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
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28.09.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
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28.09.26
|Boeing Aktie News: Boeing am Abend auf rotem Terrain (finanzen.ch)
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28.09.26
|Boeing-Aktie kräftig im Minus: Neue Software-Panne bei der 737 Max (AWP)
|
28.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones schwächelt nachmittags (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Boeing mit Softwareproblem bei 737 MAX - Aktie fällt (AWP)
Analysen zu Boeing Co.
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|Boeing Neutral
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|Boeing Halten
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