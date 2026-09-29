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Boeing Aktie 913253 / US0970231058

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29.09.2026 11:22:44

Boeing Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das Software-Problem bei Boeings 737 Max passe zur ohnehin belasteten Anlegerstimmung, schrieb Ken Herbert am Montag angesichts der negativen Kursreaktion. Er erinnerte an den hohen Auftragsbestand für Max-Modelle. Jede Produktionspause habe großen Einfluss auf das Cashflow-Ziel./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 17:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 17:35 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 265.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 184.39 		Abst. Kursziel*:
43.72%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 184.37 		Abst. Kursziel aktuell:
43.73%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
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