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Nike Aktie 957150 / US6541061031

30.38
CHF
0.13
CHF
0.43 %
09:45:29
BRXC
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29.09.2026 11:20:22

Nike Sector Perform

Nike
30.38 CHF 0.43%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike von 45 auf 40 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das Enttäuschungsrisiko sei recht gering, schrieb Piral Dadhania am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Geschäftsquartal am 1. Oktober nach US-Handelsschluss. Die Signale für das zweite Geschäftsquartal dürften auf unveränderte Trends hindeuten. Sein Kursziel sinkt aufgrund kleiner Anpassungen im Discounted-Cashflow-Modell (DCF)./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 17:45 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nike Inc. Sector Perform
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 40.00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 36.39 		Abst. Kursziel*:
9.92%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 36.38 		Abst. Kursziel aktuell:
9.95%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Nike Inc. 30.38 0.43% Nike Inc.