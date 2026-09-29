Nike Aktie 957150 / US6541061031
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Nike Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike von 45 auf 40 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das Enttäuschungsrisiko sei recht gering, schrieb Piral Dadhania am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Geschäftsquartal am 1. Oktober nach US-Handelsschluss. Die Signale für das zweite Geschäftsquartal dürften auf unveränderte Trends hindeuten. Sein Kursziel sinkt aufgrund kleiner Anpassungen im Discounted-Cashflow-Modell (DCF)./rob/ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Sector Perform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 40.00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 36.39
|
Abst. Kursziel*:
9.92%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 36.38
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.95%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.
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|22.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
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|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|01.07.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|25.09.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|30.38
|0.43%
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