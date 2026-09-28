NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Der diesjährige Pharmatag der Schweizer habe keine Überraschungen geboten, schrieb Michael Leuchten am Montag. Es sei allerdings nun vielleicht noch klarer geworden, dass die 2027 dann hoffentlich zugelassenen Mittel Giredestrant und Fenebrutinib durchstarten müssten. Denn Richtung 2028 täten sich zunächst keine anderen Chancen auf./ag/tih;