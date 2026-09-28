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Roche Aktie 1203204 / CH0012032048

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29.09.2026 11:50:39

Roche Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Der diesjährige Pharmatag der Schweizer habe keine Überraschungen geboten, schrieb Michael Leuchten am Montag. Es sei allerdings nun vielleicht noch klarer geworden, dass die 2027 dann hoffentlich zugelassenen Mittel Giredestrant und Fenebrutinib durchstarten müssten. Denn Richtung 2028 täten sich zunächst keine anderen Chancen auf./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 16:40 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Underperform
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
230.00 CHF
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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