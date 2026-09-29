AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
139.13CHF
-0.07CHF
-0.05 %
09:03:09
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29.09.2026 11:54:17
AstraZeneca Buy
AstraZeneca
139.13 CHF -0.05%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca angesichts einer Kapitalbeteiligung an Summit Therapeutics mit einem Kursziel von 17500 Pence auf "Buy" belassen. Der Deal sei "strategisch smart", schrieb Michael Leuchten am Dienstag. Er biete den Briten Zugang zum bispezifischen (PD-1xVEGF) Krebs-Antikörper Ivonescimab für Kombinationstherapien./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 01:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 01:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 01:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
175.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
148.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
125.96 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|AstraZeneca Outperform
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|11:17
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|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|16.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10:47
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
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|DZ BANK
|10.11.25
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|DZ BANK
|18.09.25
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|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|139.13
|-0.05%
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