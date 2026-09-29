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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

139.13
CHF
-0.07
CHF
-0.05 %
09:03:09
BRXC
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29.09.2026 11:54:17

AstraZeneca Buy

AstraZeneca
139.13 CHF -0.05%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca angesichts einer Kapitalbeteiligung an Summit Therapeutics mit einem Kursziel von 17500 Pence auf "Buy" belassen. Der Deal sei "strategisch smart", schrieb Michael Leuchten am Dienstag. Er biete den Briten Zugang zum bispezifischen (PD-1xVEGF) Krebs-Antikörper Ivonescimab für Kombinationstherapien./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 01:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 01:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
175.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
148.40 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
125.96 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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