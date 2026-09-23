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Kursverlauf 23.09.2026 09:28:15

Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Start im Plus

Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Start im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Mittwochmorgen.

Rheinmetall
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Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0.40 Prozent fester bei 5’382.80 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0.109 Prozent höher bei 5’366.95 Punkten, nach 5’361.12 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5’392.63 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’366.95 Punkten lag.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1.35 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5’489.17 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 23.06.2026, einen Stand von 5’324.23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’599.90 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.59 Prozent nach oben. Bei 5’572.96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’674.85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 1.86 Prozent auf 185.72 EUR), Rheinmetall (+ 1.84 Prozent auf 1’009.60 EUR), Rolls-Royce (+ 1.35 Prozent auf 15.02 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1.32 Prozent auf 82.62 GBP) und HSBC (+ 0.89 Prozent auf 15.23 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil GSK (-0.76 Prozent auf 18.92 GBP), Allianz (-0.70 Prozent auf 427.20 EUR), UBS (-0.64 Prozent auf 40.07 CHF), Deutsche Telekom (-0.52 Prozent auf 26.97 EUR) und UniCredit (-0.32 Prozent auf 83.57 EUR) unter Druck.

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 1’993’389 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 570.958 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Die BP-Aktie hat mit 6.49 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Mit 6.61 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com
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