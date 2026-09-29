ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 3600 Pence auf "Buy" belassen. Zwei Themen besorgten die Anleger hinsichtlich der Briten, schrieb Jo Barnet-Lamb am Montag. Zum einen befürchteten sie sinkende Transaktionsvolumina auf dem US-Autoversicherungsmarkt im Zuge des Autonomen Fahrens. Relx führt hier die zentrale Schadensdatenbank. Barnet-Lamb hält dieses Risiko "ultralangfristig" für durchaus plausibel. Die weitere Anlegersorge gelte möglicher Verdrängung durch KI im Geschäftsbereich Legal. Hier sieht der UBS-Experte aber eher Chancen durch KI als diese strukturelle Bedrohung./rob/ag/tih;