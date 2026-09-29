RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97
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RELX Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 3600 Pence auf "Buy" belassen. Zwei Themen besorgten die Anleger hinsichtlich der Briten, schrieb Jo Barnet-Lamb am Montag. Zum einen befürchteten sie sinkende Transaktionsvolumina auf dem US-Autoversicherungsmarkt im Zuge des Autonomen Fahrens. Relx führt hier die zentrale Schadensdatenbank. Barnet-Lamb hält dieses Risiko "ultralangfristig" für durchaus plausibel. Die weitere Anlegersorge gelte möglicher Verdrängung durch KI im Geschäftsbereich Legal. Hier sieht der UBS-Experte aber eher Chancen durch KI als diese strukturelle Bedrohung./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Buy
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
36.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
29.02 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.90 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
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28.09.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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23.09.26
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23.09.26
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23.09.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 sackt am Mittwochnachmittag ab (finanzen.ch)
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Aktien in diesem Artikel
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
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