STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 pendelt am Mittag um Schlusskurs vonDienstag

Am Mittwoch steigt der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0.00 Prozent auf 5’361.02 Punkte. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0.109 Prozent stärker bei 5’366.95 Punkten, nach 5’361.12 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’392.63 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5’357.48 Einheiten.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der STOXX 50 bereits um 0.941 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’489.17 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5’324.23 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, wurde der STOXX 50 mit 4’599.90 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.15 Prozent aufwärts. Bei 5’572.96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’674.85 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 1.26 Prozent auf 82.57 GBP), SAP SE (+ 1.14 Prozent auf 184.40 EUR), BP (+ 1.07 Prozent auf 5.48 GBP), Rheinmetall (+ 0.86 Prozent auf 999.90 EUR) und RELX (+ 0.80 Prozent auf 24.70 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Allianz (-1.81 Prozent auf 422.40 EUR), AstraZeneca (-1.31 Prozent auf 125.06 GBP), Deutsche Telekom (-1.29 Prozent auf 26.76 EUR), GSK (-1.10 Prozent auf 18.85 GBP) und Siemens Energy (-0.92 Prozent auf 144.52 EUR).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 5’341’506 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 570.958 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.61 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch