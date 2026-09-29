AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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AstraZeneca Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 14500 Pence auf "Outperform" belassen. Der Deal mit Summit Therapeutics stärke die Briten im Bereich Immunonkologie über die Eckpfeiler Rilvegostomig und Volrustomig hinaus, schrieb Analyst Trung Huynh in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Astra steige ins Rennen um bispezifische Krebs-Antikörper (PD-1xVEGF) ein./rob/ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:32 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Outperform
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
145.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
148.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
127.30 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Trung Huynh
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
09:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca gewinnt am Dienstagvormittag an Boden (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels freundlich (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in London: FTSE 100 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
28.09.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca verteidigt am Nachmittag Tendenz (finanzen.ch)
|
28.09.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca tendiert am Mittag tiefer (finanzen.ch)
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28.09.26
|FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AstraZeneca-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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25.09.26
|Zuversicht in Europa: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu AstraZeneca PLC
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|RBC Capital Markets
|11:17
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|JP Morgan Chase & Co.
|10:47
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
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|16.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:47
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|16.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|16.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10:47
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|139.13
|-0.05%
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