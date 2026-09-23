Handel in London: FTSE 100 verbucht zum Start Zuschläge

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0.44 Prozent stärker bei 10’755.17 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3.201 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0.004 Prozent höher bei 10’708.79 Punkten, nach 10’708.33 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’762.52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10’708.79 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0.901 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 10’816.56 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 23.06.2026, den Stand von 10’428.85 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9’223.32 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.08 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Rentokil Initial (+ 2.65 Prozent auf 3.25 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 1.77 Prozent auf 102.31 USD), Sage (+ 1.60 Prozent auf 10.05 GBP), Babcock International (+ 1.60 Prozent auf 9.93 GBP) und BAE Systems (+ 1.51 Prozent auf 20.23 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Spirax-Sarco Engineering (-2.20 Prozent auf 71.15 GBP), Smiths (-1.30 Prozent auf 27.47 GBP), Vodafone Group (-1.14 Prozent auf 1.24 GBP), BT Group (-0.97 Prozent auf 1.90 GBP) und GSK (-0.76 Prozent auf 18.92 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 5’935’545 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 306.513 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch