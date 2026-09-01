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GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

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11:42:05
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02.09.2026 12:11:09

GSK Hold

GSK
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Hold" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den wöchentlichen Verschreibungszahlen./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
20.00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
18.64 £ 		Abst. Kursziel*:
7.32%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
18.65 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
7.26%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
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