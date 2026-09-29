Sell-Note für Beiersdorf-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Tom Sykes aktualsierte seine bisherigen Schätzungen. Er geht für 2026 nun von einem Umsatzrückgang auf vergleichbarer Basis um 2,4 Prozent aus, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar schrieb. Auch die Marge sieht er mit 11,9 Prozent unter Vorjahresniveau.

Aktienbewertung im Detail: Die Beiersdorf-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:27 Uhr ging es um 0.8 Prozent auf 77.90 EUR abwärts. Somit hat die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 10.14 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 38’494 Aktien. Das Papier gab seit Jahresanfang 2026 um 15.7 Prozent nach. Beiersdorf könnte möglicherweise am 04.03.2027 die Finanzergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET



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