Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’004 0.4%  SPI 19’837 0.4%  Dow 51’482 -0.7%  DAX 25’483 0.4%  Euro 0.9460 0.0%  EStoxx50 6’347 0.7%  Gold 4’146 0.8%  Bitcoin 70’250 1.1%  Dollar 0.8347 0.3%  Öl 104.8 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Lindt1057075Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
US-Dollar steigt zum Franken – Währung auf höchstem Stand seit Mai 2025: Das steckt dahinter
Daimler Truck-Analyse: Bernstein Research stuft Aktie mit Underperform ein
Gerichtsstreit um Impfpatente: Bayer greift BioNTech, Pfizer, Moderna an
Sell-Note für Beiersdorf-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG: Nestlé-Aktie erhält Hold
Suche...

Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Beiersdorf-Analyse im Fokus 29.09.2026 11:43:44

Sell-Note für Beiersdorf-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Sell-Note für Beiersdorf-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Deutsche Bank AG-Analyst Tom Sykes das Beiersdorf-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Beiersdorf
73.70 CHF -0.58%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Tom Sykes aktualsierte seine bisherigen Schätzungen. Er geht für 2026 nun von einem Umsatzrückgang auf vergleichbarer Basis um 2,4 Prozent aus, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar schrieb. Auch die Marge sieht er mit 11,9 Prozent unter Vorjahresniveau.

Aktienbewertung im Detail: Die Beiersdorf-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:27 Uhr ging es um 0.8 Prozent auf 77.90 EUR abwärts. Somit hat die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 10.14 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 38’494 Aktien. Das Papier gab seit Jahresanfang 2026 um 15.7 Prozent nach. Beiersdorf könnte möglicherweise am 04.03.2027 die Finanzergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Beiersdorf AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten